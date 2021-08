ARRIVA TORREIRA: AMRABAT VIA MA SOLO A CERTE CONDIZIONI

Se da una parte la Fiorentina si prepara ad accogliere e salutare il suo nuovo regista - nonché antico pallino - Lucas Torreira, dall'altra giocoforza qualcuno dello stesso reparto dovrà lasciare la squadra. Il centrocampo viola, infatti, appare fin troppo affollato, e con l'arrivo dell'ex Samp un'uscita è davvero inevitabile. Già, ma chi? Ad oggi il nome più caldo sul fronte uscite sembra quello di Sofyan Amrabat.

Le corteggiatrici per il centrocampista classe '96 non mancano e sono soprattutto in Serie A. Chi lo inserirebbe volentieri in un sistema che conosce già alla perfezione è senza dubbio Juric, che infatti ha chiesto alla dirigenza del Torino uno sforzo extra per potersi assicurare quell'Amrabat che a Verona ha rappresentato la pedina vincente, l'uomo-immagine di quella squadra tutta lotta, agonismo e mentalità. I granata però non sono da soli: c'è anche il Napoli, con Spalletti che ha bisogno di rinforzare la propria mediana alla luce dello stop di Demme e che vede nel marocchino un elemento perfetto per la sua doppia mediana. Il punto è che il Napoli ad oggi vorrebbe impostare l'affare sulla formula del prestito con diritto di riscatto semplice, mentre la Fiorentina richiede quantomeno un obbligo (anche condizionato). Si registra distanza pure sull'onere di riscatto e trasferimento temporaneo.

C'è anche un'altra opzione sul tavolo, ma sembra la più lontana: l'Atalanta. Dopo il recente scippo Zappacosta operato dalla Dea, i rapporti tra le due società vengono descritti come freddi, al limite del teso, e viene molto difficile immaginare una mano protesa verso Bergamo, visto anche l'investimento tutt'altro che irrilevante operato un anno (e mezzo) fa dal club viola. Come per altre situazioni (Lirola su tutte), l'imperativo è non cedere troppo sulle richieste economiche. Anche a costo di resistere e mantenerlo in rosa, qualora - per esempio - dovessero essere completate uscite alternative, si veda su tutti quella di Duncan. Quella del ghanese, però, appare uscita meno scontata, anche per via delle minori realtà interessate.