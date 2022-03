APRILE CROCEVIA PER L'EUROPA, LA SOSTA OCCASIONE PER CABRAL, IKONÉ &CO.

Il pareggio con l'Inter ha mostrato una Fiorentina bella ma poco concreta e, restando al bicchiere mezzo pieno, spettacolare anche con squadre superiori per rosa e obiettivi. Si prospetta dunque un bel finale di stagione, con gli scontri con le altre big o squadre a caccia di punti salvezza, in attesa dell'esito del derby di oggi tra le romane che dirà qualcosa in più sulla classifica. La corsa per l'Europa è sicuramente su di loro e sull'Atalanta (che però deve recuperare una gara proprio come i viola): la Fiorentina dovrà giocarsi il tutto per tutto ad aprile quando tra coppa (20) e il recupero con l'Udinese (prima o dopo Pasqua non è ancora dato saperlo visto che la Lega non ha deciso ancora nessuna data) giocherà sei partite in un mese e servirà tutta la rosa e la qualità di ciascun giocatore.

La sosta dovrà servire insomma sì a rigenerare le forze ai giocatori ma soprattutto a trovare da parte dell'allenatore la soluzione a certi problemi come la difficoltà a segnare e e a lavorare meglio sulle alternative a chi sarà impegnato anche in Nazionale (e dunque tornerà senza essersi riposato). Biraghi, Amrabat, Quarta, Gonzalez, Torreira, Piatek, Dragowski, Milenkovic, Nastasic e Terzic dovranno fare gli straordinari ma di sicuro Vincenzo Italiano non lascerà tranquilli neanche chi non è convocato che dovrà sfruttare la sosta per recuperare terreno sui titolari, in particolare Cabral (Piatek è in Nazionale) o Ikoné per ora indietro di condizione e/o precisione.

Ecco il calendario viola con le date da confermare da parte della Lega: 3 aprile Fiorentina-Empoli, 10 Napoli-Fiorentina, 16 aprile Fiorentina-Venezia, 20 aprile Juventus-Fiorentina (Coppa), 24 aprile Salernitana-Fiorentina, 1 maggio Milan-Fiorentina 8 Fiorentina-Roma, 15 Samp-Fiorentina, 22 Fiorentina-Juventus più recupero con l'Udinese