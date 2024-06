AMRABAT-GALATASARAY, CONTATTI IN CORSO CON LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

Uno dei nodi da sciogliere quanto prima riguarda le sorti di Sofyan Amrabat. Il marocchino tornerà a Firenze a giugno dopo la stagione trascorsa in prestito al Manchester United: la Fiorentina vorrebbe trattenerlo per costruirci attorno il centrocampo del futuro. L'annata con i Red Devils non è stata così produttiva per l'ex Hellas Verona la cui volontà, comunque, sarebbe quella di rimanere in Inghilterra come dichiarato da lui stesso in tempi non sospetti.

Sentimenti non contraccambiati.

Per il momento lo United non sembra intenzionato a spendersi (e spendere) per prolungare la permanenza di Amrabat alla corte di Erik ten Hag. La Fiorentina, infatti, non ha ancora ricevuto telefonate dall'Inghilterra e la sensazione è che non ne riceverà. Ecco perché i viola si stanno organizzando per programmare al meglio l'avvenire del classe '96, per il quale una soluzione potrebbe essere la Super Lig. In particolare il Galatasaray di Okan Buruk.

Contatti in corso fra le parti.

Da Istanbul assicurano che i primi contatti fra le società sono già iniziati. Daniele Pradè e il direttore sportivo turco, Cenk Ergun, stanno trattando il potenziale trasferimento del calciatore, con cui secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sarebbe già stato definito un accordo di massima. Resta da trovare un'intesa con la Fiorentina, che per quanto proseguirebbe volentieri il suo percorso con Amrabat è anche conscia della volontà opposta dello stesso giocatore.