AMRABAT DI NUOVO AI SALUTI, ORA È CORSA CONTRO IL TEMPO PER UN SOSTITUTO ALL’ALTEZZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Centrocampista che viene, centrocampista che va. La Fiorentina ha accolto ieri sera Yacine Adli, mediano dai piedi buoni acquistato in prestito oneroso per 2 milioni di euro più 10 di diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita. Un giocatore tecnico da inserire in una metà campo che ha decisamente bisogno di qualità. Un’idea che ha preso corpo nello scorso weekend e che in poche ore ha portato i viola all’accordo con i rossoneri e col giocatore.

Amrabat di nuovo ai saluti - Nel frattempo, nonostante i corteggiamenti di Palladino e dello stesso club di Commisso, appena ha potuto Amrabat ha detto sì alla chiamata di Mourinho e del suo Fenerbahce. L’accordo tra società non è ancora stato trovato ma tutto fa pensare che alla fine, con un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, il marocchino raggiungerà la Turchia.

Una nuova ricerca - La Fiorentina ha già iniziato a cercare un sostituto, con qualche idea nel cassetto da rispolverare ma anche con sondaggi last minute che porteranno un nuovo centrocampista in viola entro la scadenza di venerdì. Che Amrabat poteva partire prima della fine di agosto era noto a tutti, ma la Fiorentina aveva davvero sfiorato l’idea di trattenerlo. Con ogni probabilità ciò non succederà e la rincorsa dell’ultimo minuto potrebbe portare a soluzioni finora imprevedibili.

Tempus fugit - Sono ore caldissime per una mediana che, in Ungheria, sarà contata e colpita dalla distruzione dell’imprevista colonna agostana rappresentata da Amrabat. Si riparte da Adli più uno, col tempo che stringe, ovviamente.