Come anticipato da FirenzeViola.it (LEGGI QUI), nella giornata di ieri ha avuto luogo il delicato incontro tra la Fiorentina e Federico Chiesa per palare del futuro del classe '97. Pare sia stato il giocatore stesso a telefonare a Joe Barone per discutere face to face della questione: l'attaccante è finalmente uscito allo scoperto, asserendo di voler iniziare una nuova esperienza professionale altrove. Il braccio destro di Rocco Commisso è però rimasto impassibile.

La linea infatti non cambia, i viola non cederanno il proprio gioiello. Il quale potrebbe verosimilmente decidere di non rinnovare il proprio contratto rifiutando anche un congruo aumento d'ingaggio, rischio che la proprietà della Fiorentina non si farebbe particolari problemi a correre. Dunque non tira aria leggera in casa gigliata, tanto che alcune voci sussurrano persino di un Commisso rimasto deluso dalla condotta di Chiesa al suo arrivo in America, una settimana fa.

L'attaccante, infatti, avrebbe proferito parola a stento durante il match Fiorentina-Chivas, di fianco al magnate italo-americano il quale l'aveva oltretutto accolto con una caloroso abbraccio. Tutti elementi che non stanno contribuendo a creare un clima disteso. In giornata sembra sia essere previsto un nuovo incontro tra le parti, dal quale difficilmente emergeranno novità decisive poiché stando a quanto filtra nessuno ha intenzione di muoversi dalla propria posizione.