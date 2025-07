Dagli inviati Figo a Firenze commenta la scomparsa di Diogo Jota:"Una giornata nera per il calcio"

vedi letture

Ospite e premiato a Firenze in occasione del Premio FairPlay Menarini, Luis Figo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, sull'importanza del riconoscimento e sulla tragica scomparsa del connazionale Diogo Jota: "Sono molto onorato di ricevere questo premio, significa molto per me. Sulla scomparsa di Diogo dico che è una tragedia che non mi sembra ancora reale. Per me è stato uno shock. Il mondo del calcio deve stare vicino alla famiglia e agli amici, è un mondo nero".

Sulla Fiorentina di Stefano Pioli: "La Fiorentina è sempre una grande squadra, è reduce da due finali di Conference nelle ultime tre stagioni e spero continui su questa strada".

E sull'Inter di Christian Chivu: "L'Inter non ha vinto ma è arrivata in fondo a tutte le competizioni. Non si può essere soddisfatti ma hanno avuto il merito di arrivare alla fine. Ora c'è Chivu che conosco bene e gli auguro il meglio".