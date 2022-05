AD UN MESE DALLE SCADENZE: LE POSSIBILI OCCASIONI PER LA FIORENTINA

Manca sempre meno alle scadenze contrattuali e come in ogni stagione le squadre iniziano a guardarsi intorno in cerca di occasioni. Durante la gestione Commisso abbiamo assistito svariate volte a colpi a zero, come nei casi di Ribery e Caceres prima e di Bonaventura, Callejon e Borja Valero poi. Anche in questa stagione i giocatori in scadenza di contratto sono tanti, molti dei quali in passato sono stati accostati anche alla Fiorentina. Chissà quindi che Pradè e Barone non possano proprio sfruttare questa strada per portare qualche giocatore in riva all'Arno.All'interno di questa lunga lista se alcuni sono irraggiungibili per svariati motivi, vedi Dybala (promesso sposo all'Inter e con un ingaggio molto alto) e Perisic (a un passo dal Totthenam), altri sono invece alla portata. Tra questi c'è sicuramente Belotti. L'attaccante del Torino ha ricevuto un'offerta di rinnovo dal club di Cairo ma la sua risposta sta tardando e molti club, fra cui la Fiorentina, sono alla finestra in attesa di una decisione definitiva da parte del "Gallo".

Altri profili interessanti dalla Serie A

Nonostante i viola stiano sondando altri nomi (Vicario e Gollini) fra i portieri in scadenza spiccano sicuramente Sirigu, che dopo la sfortunata stagione col Genoa potrebbe restare in Serie A, David Ospina con il Napoli, e Strakosha con i biancocelesti. Oltre a Luiz Felipe, che dopo cinque anni si separerà dalla Lazio e Baselli, che saluterà Cagliari dopo uno sfortunato prestito di sei mesi dal Torino, in scadenza ci sono anche Djuricic con il Sassuolo, Stryger Larsen con l'Udinese, Kolarov con l'Inter, Ceppitelli e Lykogiannis con il Cagliari, e Djuric, attaccante della Salernitana il cui nome è stato di recente accostato ai viola da alcuni quotidiani campani. Nel Milan è in scadenza anche capitan Romagnoli (in orbita Lazio) e da segnalare sono anche le situazioni dei due ex viola Bernardeschi e Vecino per i quali è ufficiale la separazione a fine stagione dai rispettivi club.

Possibili occasioni dall'estero

Anche negli altri campionati i calciatori in scadenza di contratto che potrebbero interessare alla squadra mercato viola non mancano. Dalla Premier League, anche se probabilmente alcuni sono fuori dai parametri viola per l'ingaggio, c'è da evidenziare il profilo di Cavani, in scadenza con lo United, come Lingard e Lacazette dall'Arsenal. Stesso discorso vale per Isco, che ha salutato già il Real, e che rimane uno dei sogni in casa viola. Sull'altra sponda di Madrid sono in scadenza Luis Suarez e il terzino Vrsaljko, seguito a lungo in passato da Pradè. Dalla Ligue 1 invece i profili in scadenza che potrebbero essere delle occasioni per la Fiorentina sono Sidibé, terzino destro del Monaco, Xeca del Lille e Denayer del Lione. In Bundesliga si segnalano il terzino sinistro del Lipsia Halstenberg, il difensore centrale Zagadou del Borussia Dortmund e Grillitsch, mediano dell'Hoffenheim. Altri nomi che in passato sono stati vicini al club di Commisso e che questa estate potrebbero tornare in orbita viola sono Larin, esterno offensivo del Besiktas avvicinato alla Fiorentina da alcuni media turchi, Januzaj, che non sembra interessato a rinnovare col Real Sociedad, Aurier che tratta con il Villareal per il rinnovo e Mbemba, difensore centrale del Porto.