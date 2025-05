FirenzeViola Accelerata per i lavori del Franchi. E anche il terreno di gioco si rifà il look

Pochi giorni fa il Comune di Firenze ha pubblicato la manifestazione di interesse per individuare gli operatori per l'affidamento della manutenzione dei manti erbosi sia dello stadio Franchi, sia dello stadio di atletica Ridolfi (quest'ultimo necessita di una cura più sommaria, per ovvi motivi). Il Franchi, di proprietà del Comune di Firenze, è in concessione alla Fiorentina, ma il mantenimento dell'efficienza del manto erboso, come risulta dalla convenzione, è di competenza dell'Amministrazione, che si “assume quindi l’obbligo di mantenere, conservare in perfetto stato, a propria cura e spese, detto campo di gioco, garantendo il regolare utilizzo per le partite ufficiali di campionato e di coppa della prima squadra maschile”.

Il prossimo 30 giugno scade l'accordo per la stagione appena conclusa con una ditta di Pistoia che pertanto deve essere affidato di nuovo. Per questo motivo Palazzo Vecchio, attraverso un'indagine di mercato, acquisirà le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando (la manutenzione dei manti erbosi avrà la durata di un anno: dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026). Il valore stimato complessivo (per il Franchi e il Ridolfi) è di 212.010,00 euro (“comprensivo del costo della manodopera stimato in € 90.855,00 oltre iva, più € 4.240,20 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, gli interventi saranno remunerati a misura - qualora richiesti e realizzati - sulla base dell’elenco prezzi”) e il servizio sarà affidato al soggetto che presenterà al Comune l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Per presentare offerte il Comune richiede che le ditte debbano essere in possesso di specifici requisiti, come attrezzature tecniche e personale in grado di intervenire entro 12 ore dalla segnalazione di una necessità.

L'avviso per le manifestazioni di interesse durerà soltanto 12 giorni, per garantire l'affidamento a partire dal 1 luglio 2025 e non interrompere il servizio di cura dei manti erbosi.

In particolare per il Franchi si tratta di intervenire su una superficie erbosa di 9.800 metri quadrati, dove si prevede: l'asportazione del manto erboso (trasporto e smaltimento dello stesso); stolonizzazione (nuova erba); analisi delle caratteristiche chimiche del terreno; taglio e fertilizzazione, manutenzione del manto (rullatura, arieggiatura, eccetera); distribuzione di sabbia; rizollatura parziale del campo (quando necessario). Il termine per presentare le manifestazioni di interesse scadrà il prossimo 3 giugno alle ore 12.

Per rifarsi il look il prato del Franchi, da sempre un'eccellenza se confrontato con gli altri terreni di gioco nazionali – si potrà prendere più tempo rispetto a quanto accade ogni anno.

La Fiorentina ha chiesto alla Lega serie A di poter giocare le prime due partite di campionato in trasferta ed è intenzione del club ottenere il permesso dalla Uefa di giocare il preliminare di Conference League (previsto per fine agosto) in un altro impianto: Bologna, Parma e Reggio Emilia i candidati (al momento formalmente lo stadio per il playoff è quello di Firenze). In questa maniera i lavori di ristrutturazione del Franchi potranno andare avanti senza interruzioni per le partite fino a settembre inoltrato.