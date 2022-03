4 SQUADRE IN 2 PUNTI: LA LOTTA PER L'EUROPA SI ACCENDE

Il successo della Fiorentina contro il Bologna non è l’unica buona notizia che ha portato in dote la 29a giornata di campionato. I contemporanei mezzi passi falsi di Roma e Atalanta nelle due gare iniziate oggi alle 18 (1-1 dei giallorossi in pieno recupero a Udine e 0-0 della Dea in casa contro il Genoa) sono sicuramente due iniezioni di fiducia molto importanti per i viola, che adesso - al netto della partita da recuperare - si trovano ancor più immischiati nella zona di medio-alta della classifica, quella valida per la qualificazione all’Europa e alla Conference League. In attesa del posticipo di domani sera tra Lazio e Venezia (con i biancocelesti fermi a quota 46 punti al pari di Biraghi e compagni, ma in vantaggio negli scontri diretti) la classifica recita: Roma e Atalanta a 48 punti, Lazio e Fiorentina a 46. Tra il quinto posto dei giallorossi e l’ottavo occupato proprio dalla Fiorentina ci sono dunque appena due lunghezze.

Ecco perché il calendario delle prossime giornate sarà più che mai fondamentale, esattamente come i due recuperi che l’Atalanta e i viola dovranno giocare nel mese di aprile (per ciò che riguarda la formazione di Italiano è probabile che si possa andare o alla settimana di Pasqua o addirittura dopo il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus). Tra una settimana infatti la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro l’Inter (ma ci arriverà al completo e in fiducia dopo il prezioso successo di oggi contro il Bologna) mentre le due romane si affronteranno in un derby all’ultimo respiro. Impegno sulla carta più agevole per la Dea, che dopo il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (competizione che di certo toglierà energie) sarà di scena domenica sera al Dall’Ara contro gli uomini di Mihajlovic, che nonostante il ko di oggi al Franchi sembrano essere una squadra in discreta salute. Per la lotta all’Europa, dunque, è più che mai tutto aperto.