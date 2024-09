ZACCAGNI, Il gol mi manca ma arriverà molto presto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Doppio assist e prestazione da leader per Mattia Zaccagni ieri sera contro la sua ex squadra Hellas Verona. Il capitano biancoceleste è intervenuto a caldo ai microfoni i Sky Sport commentando la vittoria: "Siamo partiti bene, è importante giocare le gare con questa voglia come stasera. Se continuiamo così ci prenderemo grandi soddisfazioni. Bisogna essere bravi anche a gestire la partita e capire i momenti in cui spingere o meno. Il mister ci dà idee chiare e dobbiamo solo seguirle. Il gol su azione? Manca, ma arriverà presto”.