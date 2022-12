WIJNALDUM, Scalpita per il rientro: contro la Fiorentina...

Come riporta l’edizione online de Il Tempo, il centrocampista della Roma, Georginio Wijnaldum scalpita da ormai diversi giorni per tornare in campo coi giallorossi. L’ex Psg, dopo il grave infortunio rimediato ad inizio stagione, viaggia verso il rientro proprio in occasione della gara con la Fiorentina, in programma il 15 gennaio a Roma. Andrea Belotti invece è ancora da valutare e potrebbe non farcela per metà gennaio.