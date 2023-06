WEST HAM, In porta c'è Areola, ma in caso di rigori...

FirenzeViola.it

Il Corriere Dello Sport parlando di David Moyes ipotizza possibile mossa a sorpresa. In porta dal primo minuto per gli Hammers dovrebbe partire Areola, ma la sua riserva, Fabianski è un leader e un buon pararigori. Per questoo il tecnico degli inglesi in caso di rigori potrebbe far entrare proprio Fabianki. Una mossa che ricorda quella di Van Gaal, quando da allenatore dell'Olanda fece la stessa cosa ai mondiali del 2014, Tra Cillessen, e Krul