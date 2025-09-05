Verso Fiorentina-Napoli, tripletta di Lorenzo Lucca nel test con l'Avellino

Il Napoli, in vista della trasferta al Franchi di sabato 13, ha sfidato l'Avellino in allenamento congiunto a Castel Volturno. I campioni d'Italia si sono imposti per 5-3 grazie alla tripletta di Lorenzo Lucca e ai gol di Lorenzo Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Per la squadra irpina in gol Martin Palumbo, Valerio Crespi e Raffaele Russo, come riporta TuttoAvellino. Nel Napoli ovviamente assenti ben 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali.