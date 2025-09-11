Verso Fiorentina-Napoli: lavoro tecnico-tattico per gli azzurri, infortunio per Contini
FirenzeViola.it
Prosegue l'avvicinamento del Napoli alla trasferta di Firenze, con la squadra tornata al lavoro per una seduta pomeridiana, una tegola l'infortunio del terzo portiere Contini ad una mano. Ecco il report del Napoli
"Meno due giorni a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi. Il gruppo è stato impegnato in un allenamento tecnico-tattico. Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra"
Pubblicità
Avversari
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiIl capitano della Fiorentina Ranieri premiato con il Torrino d'oro: il video di FirenzeViola
Dagli inviatiRanieri: "Che bello rivedere Edo, ci ha presi in giro per l'inizio ed ha ragione. Carichi per sabato" (Video)
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com