Verso Fiorentina-Napoli: lavoro tecnico-tattico per gli azzurri, infortunio per Contini

Prosegue l'avvicinamento del Napoli alla trasferta di Firenze, con la squadra tornata al lavoro per una seduta pomeridiana, una tegola l'infortunio del terzo portiere Contini ad una mano. Ecco il report del Napoli

 "Meno due giorni a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi. Il gruppo è stato impegnato in un allenamento tecnico-tattico. Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra"