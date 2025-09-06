Verso Fiorentina-Napoli, infortunio muscolare per Rrahmani in Nazionale
Il difensore del Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, Amir Rrahmani, al 64' della sfida del suo Kosovo contro la Svizzera, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Lo stesso giocatore a fine gara aveva detto "Faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta".
Il media kosovaro Klankosova.tv spiega: "Il capitano del Kosovo Amir Rrahmani rischia di non essere pronto per la partita di lunedì contro la Svezia al Fadil Vokrri dopo essere stato costretto a lasciare il campo nella sconfitta per 4-0 contro la Svizzera a Basilea, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Il difensore kosovaro ha accusato un fastidio muscolare e avrebbe già contattato lo staff medico del Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma c'è la possibilità che Rrahmani torni in campo prima del previsto".
