Verso Fiorentina-Napoli, Conte ha fatto fare una doppia seduta
FirenzeViola.it
Con il campionato fermo per gli impegni della Nazionale, le squadre si concentrano sulla preparazione alle prossime partite alla ripresa. Il Napoli sarà di scena a Firenze e per questo Antonio Conte ha scelto di sostenere una doppia seduta. Ecco il report del club partenopeo:
"Gli azzurri oggi hanno svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnico-tattica. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato un lavoro di forza in palestra e successivamente in campo".
Pubblicità
Avversari
Le più lette
2 Dalla Germania, l'Union Berlino ha rifiutato un'offerta da 9 milioni della Fiorentina per Diogo Leite
3 Mercato finito, inizia il campionato viola… Nicolussi Caviglia in regia, Fagioli mezz’ala. Un 3-5-2 equilibrato e con varie alternative
Copertina
FirenzeViolaUn avvio di stagione senza gol ma in ottime condizioni fisiche: il secondo anno di Kean e un’alchimia da trovare con i nuovi compagni di reparto
Tarozzi: "Che felicità la chiamata di Pioli, lui smussa gli angoli, ci somigliamo. Firenze la mia seconda casa"
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com