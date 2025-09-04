Verso Fiorentina-Napoli, Conte ha fatto fare una doppia seduta

Verso Fiorentina-Napoli, Conte ha fatto fare una doppia seduta
© foto di www.imagephotoagency.it
Avversari
di Redazione FV

Con il campionato fermo per gli impegni della Nazionale, le squadre si concentrano sulla preparazione alle prossime partite alla ripresa. Il Napoli sarà di scena a Firenze e per questo Antonio Conte ha scelto di sostenere una doppia seduta. Ecco il report del club partenopeo:

"Gli azzurri oggi hanno svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnico-tattica. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato un lavoro di forza in palestra e successivamente in campo".