Verso Fiorentina-Napoli, annullati 100 biglietti ai tifosi napoletani
In vista della partita di sabato sera tra Fiorentina e Napoli si registra un episodio curioso riguardante un centinaio di tifosi napoletani che, secondo quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di martedì hanno provato ad eludere il divieto di trasferta sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina. I tifosi in questione sono stati però scoperti dai controlli serrati della questura. La loro idea era quella di introdursi in un altro settore dello stadio riservato solo ai fans viola.
Stando ad alcuni accertamenti molti tifosi napoletani, ma non solo, starebbero sottoscrivendo tessere del tifoso di diverse squadre di Serie A nella speranza di poter scongiurare le restrizioni del Viminale. Il sistema che gestisce la vendita dei biglietti non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto così di solito si procede all’annullamento solo in seguito all’emissione.
