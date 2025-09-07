Verso Fiorentina-Napoli, anche il difensore Rrahmani rientra al club per infortunio
Come Gudmundsson, che è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale islandese per infortunio che lo pone a rischio per Fiorentina-Napoli di sabato prossimo, così il difensore di Conte Amir Rrahmani ha dovuto lasciare la Nazionale del Kosovo, per un problema muscolare. E' la stessa federazione kosovara a comunicare il suo rientro al club: "Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea", si legge nella nota.
Il centrale azzurro ha già lasciato il ritiro della nazionale per far ritorno a Napoli, dove inizierà il percorso di terapie riabilitative sotto la supervisione dello staff medico del club e nei prossimi giorni si capirà se riuscirà a recuperare proprio per Firenze.
