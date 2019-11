VERONA, M. Veloso e Kumbulla out. Con i viola...

L'Hellas Verona ha perso due titolarissimi per infortunio durante lo scorso match contro il Brescia ovvero Marash Kumbulla e Miguel Veloso. Questo il bollettino medico della società riguardo alle loro condizioni fisiche: "Hellas Verona FC comunica che – dopo le visite strumentali cui i due calciatori si sono sottoposti nelle scorse ore – Miguel Veloso e Marash Kumbulla hanno entrambi rimediato una lesione muscolare 3A, vale a dire di 1° grado, rispettivamente al soleo del polpaccio sinistro e al bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi i calciatori i tempi di recupero non sono al momento quantificabili". Essendo per entrambi la lesione di primo grado salteranno sicuramente la sfida di sabato contro l'Inter, ma essendoci la sosta punteranno a recuperare per il 24 novembre proprio contro la Fiorentina.