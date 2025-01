VANOLI, Niente chiacchiere, Sanabria è un giocatore del Torino

FirenzeViola.it

Durante la conferenza stampa in vista di Torino - Cagliari, che si giocherà domani alle ore 20.45, l'allenatore dei granata Paolo Vanoli, ha parlato anche del pareggio arrivato contro la Fiorentina: "A Firenze siamo stati in 10 per oltre un'ora: siamo stati lucidi, abbiamo gestito bene questa ora di gioco ed è stata una soddisfazione per me. Avevo visto la squadra lucida, così ho potuto rischiare inserendo Njie e Karamoh sugli esterni con Adams davanti".

Sul momento del Torino, riferendosi anche alla gara giocata al Franchi, ha aggiunto anche: " All'andata con Juve e Fiorentina avevamo perso e oggi abbiamo preso un punto, ora contro il Cagliari all'andata zero punti e ora punti importanti per la salvezza. In casa magari il pubblico ti spinge subito a chiudere la partita, ma qui contro il Parma è mancato solo il gol".

Su Sanabria invece ha sottolineato che "È un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. E' successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari. Spero che domani Tonny possa risolvere una grande partita".