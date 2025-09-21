Valle: "Col Genoa ha fatto male ma ora conta solo la Fiorentina"

Oggi alle 17:31Avversari
di Redazione FV

Alex Valle, difensore del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita sul campo della Fiorentina: "Il pari con il Genoa è stato un momento deludente ma l'abbiamo superata. Ora c'è la Fiorentina e non dobbiamo pensare ad altro".

Come affrontare la Fiorentina?
"Dovremo fare la miglior partita possibile, rimanendo aggressivi perché non vogliamo perdere la nostra filosofia di gioco".