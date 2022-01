UNIONE SARDA, Cagliari nelle mani di Radunovic

L'Unione Sarda in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Domani alle 12:30 c'è la Fiorentina. Cagliari nelle mani di Radunovic".

Nella prima pagina sportiva: "Torna Bellanova, salta Nandez. Con i viola Cagliari in emergenza". I positivi non superano la quota che porterebbe al rinvio.

Oggi nuovi controlli per Aresti e Grassi, mentre dovranno aspettare la settimana prossima Cragno, Deiola, Lykogiannis e il giovane Cavuoti, che dopo l'esordio di Coppa sognava una convocazione per il campionato. Fiato sospeso, naturalmente, per i nuovi tamponi cui oggi si sottoporrà il gruppo squadra - scrive Alberto Masu -. Intanto, ieri mattina alle 12 anche il Cagliari ha consegnato la lista dei 25 giocatori su cui calcolare, eventualmente, il 35% di assenti per positività. Al momento, in casa rossoblù sono sei (oltre a Cavuoti, fuori lista), cifra che non mette in discussione la disputa della gara.