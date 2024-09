UFFICIALE, Pizzi è un nuovo giocatore dell'Apoel Nicosia

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'APOEL Nicosia, avversaria della Fiorentina in Conference League, ha ufficializzato il tesseramento di Luís Miguel Afonso Fernandes, detto Pizzi. Il centrocampista portoghese aveva già incontrato i viola, sempre in Conference League ma con la maglia del Braga nelle stagione 2022/2023.

Nel doppio confronto ai sedicesimi di finale, la Fiorentina vinse in Portogallo per 0-4 e poi al Franchi per 3-2. Pizzi però non potrà sfidare la Fiorentina il 7 novembre a Nicosia perché sono scaduti i termini (3 settembre) per essere inserito nella lista.