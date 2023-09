UDINESE, Kristensen: "Viola? Dobbiamo giocare come sappiamo"

FirenzeViola.it

Archiviata la trasferta di Genk, la Fiorentina si rigetta sul campionato. Domenica la sfida all'Udinese, squadra ancora a caccia di una vittoria in campionato. Del momento dei friulani e del match contro i viola ha parlato Thomas Kristensen, nuovo acquisto dell'Udinese. Ecco le sue parole a TV12: "Devo ancora ambientarmi e trovare il ritmo, ma mi sento già a casa. Voglio giocare e aiutare la squadra a vincere. Non abbiamo iniziato benissimo ma ora è inutile pensarci. Adesso giochiamo contro la Fiorentina, dovremo cercare di fare la nostra partita come sempre, poi vedremo. Sono sicuro che ci risolleveremo. Mi sento pronto per giocare".