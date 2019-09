TUDOR, Eccessive le tre giornate inflitte a De Paul

Vigilia di campionato in casa Udinese. Domani, tra le mura amiche alle ore 15:00, i bianconeri affronteranno infatti il Brescia nel quarto turno di Serie A. Una partita che non vedrà protagonista Rodrigo De Paul, ex obiettivo di mercato della Fiorentina e squalificato per tre turni dopo il rosso contro l'Inter. Questo il pensiero di Igor Tudor a riguardo: "C'è stata una provocazione da parte dell'avversario, aveva subito un fallo da rosso, tanti insulti... Tre giornate di squalifica possono essere esagerate, almeno una andrebbe tolta. Ci ho parlato, De Paul ha fatto uno sbaglio grande, ma è un ragazzo intelligente e sono sicuro che imparerà questa lezione tornando ancora più motivato e voglioso di prima".