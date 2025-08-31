Torino-Fiorentina, i convocati di Baroni: c'è Asllani, alla prima in granata

Il Torino ha convocato 24 calciatori per la partita contro la Fiorentina: ancora out Perr Schuurs e Ardian Ismajli, mentre è arrivata la prima convocazione per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese sarà all'esordio per la sfida delle 18.30 allo stadio Grande Torino. Di seguito la lista completa di chi sarà presente :

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.