Torino-Fiorentina, i convocati di Baroni: c'è Asllani, alla prima in granata
Il Torino ha convocato 24 calciatori per la partita contro la Fiorentina: ancora out Perr Schuurs e Ardian Ismajli, mentre è arrivata la prima convocazione per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese sarà all'esordio per la sfida delle 18.30 allo stadio Grande Torino. Di seguito la lista completa di chi sarà presente :
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)di Tommaso Loreto
1 Fiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
FirenzeViolaFiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
