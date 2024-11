TORINO, Contestazione macabra nei confronti di Cairo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina non si placa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti del proprio presidente Urbano Cairo arrivando a un punto piuttosto macabro. Come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook 'Comunicazioni Resistenti Granata 1906', all'esterno del quartier generale della squadra è stato esposta la bara con una targa: "Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale.

Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. - Riposa in pena". Come riporta l'edizione online di Tuttosport, sull'episodio sta già indagando la Digos.