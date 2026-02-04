Il Torino esce dalla Coppa Italia: ko 2-1 con l'Inter e con due infortuni

Il Torino esce dalla Coppa Italia: ko 2-1 con l'Inter e con due infortuniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00Avversari
di Redazione FV

L’Inter batte il Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia, conquistando la semifinale, dove affronterà la vincente di Napoli‑Como. I nerazzurri passano in vantaggio al 35′ grazie a Bonny, che sfrutta un traversone di Kamaté. All’inizio della ripresa, Diouf raddoppia su assist di Thuram. Il Torino reagisce e al 57′ accorcia con Kulenovic, creando tensione e alcune occasioni pericolose, tra cui una traversa colpita da Carlos Augusto. Nonostante qualche incertezza nella gestione del vantaggio, l’Inter resiste e centra l’obiettivo.

Il Torino esce dalla Coppa ma dimostra carattere, mentre i nerazzurri confermano la loro tradizione nella competizione, pur con qualche sbavatura nel gioco. Da segnalare in casa granata gli infortuni di Ché Adams e di Njie.