TMW, Thiago Motta il nome più caldo per il Bologna

Dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic deciso ieri dal Bologna, oggi è stata una giornata di contatti fitti con Thiago Motta ora in pole per sedersi sulla panchina degli emiliani. Come riporta TMW, nelle prossime ore le parti si parleranno ancora per provare a trovare una quadra non solo economica ma anche tecnica, con l'ex Spezia che però al momento è decisamente il nome più caldo per la successione dell'allenatore serbo.