SZYMCZAK (LECH), Infortunio al ginocchio: out due mesi

© foto di Federico De Luca

Come riferisice il club polacco, Filip Szymczak, che negli ultimi mesi ha disputate ottime partite con il Lech Poznan, ha subito un infortunio al ginocchio durante una partita con nazionale polacca Under 21. Il giovane attaccante subirà un intervento chirurgico la prossima settimana, dopodiché resterà fermo per circa otto settimane. Di seguito il comunicato:

Il 20enne è stato duramente colpito da un avversario venerdì scorso durante un'amichevole della squadra giovanile polacca contro l'Austria (0-0). Lechita ha lasciato il campo di gioco e ha deciso di tornare in Polonia per gli esami strumentali. Inizialmente, è stata scelta l'opzione dell'iniezione nell'articolazione, che doveva aiutare Szymczak a tornare in piena forma. Alla fine, però, lo staff medico di Kolejorz, dopo essersi consultato con gli specialisti, ha deciso di optare per l'operazione al ginocchio.