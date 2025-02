Suwarso (pres. Como): "Calcio italiano sottovalutato, in Italia è pieno di persone appassionate"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza, dando il suo parere sul valore della Serie A: "Il calcio italiano è sottovalutato. Anche il calcio francese lo è, ed è molto sottovalutato. Quello che stiamo facendo a Como lo avremmo potuto fare anche a Bordeaux. A seconda di dove vai, la strategia appare diversa. Il calcio italiano, secondo la mia opinione, è uno sport che ha tantissimo margine di crescita, dal punto di vista calcistico, tecnologico e delle trasmissioni".

"Ci sono molte opportunità" - prosegue Suwarso - "è un prodotto molto forte a livello nazionale, ma forse non altrettanto forte a livello internazionale, il che significa che c’è solo spazio per crescere. La Serie A, come lega, è piena di persone molto appassionate e coinvolte. Penso che questa sia la ricetta giusta per il successo: bisogna avere persone che sono fortemente coinvolte in questo". Il Como - lo ricordiamo - sarà il prossimo avversario della Fiorentina al Franchi in campionato (match in programma il 16 febbraio alle 12:30).