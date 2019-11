SUSO, Io simile a Montella. Mi chiese di restare

Suso, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del rapporto con Montella, dopo essere tornato in rossonero al termine del prestito al Genoa: "Ho parlato con Montella e mi ha detto: 'Voglio che tu stia qui, stai facendo un lavoro molto buono e vedrai che con me giocherai'. Per me lui è stato importantissimo perché caratterialmente ci assomigliamo molto. È una persona tranquilla, a cui piace giocare a calcio. Siamo molto simili".