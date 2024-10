STICCHI DAMIANI, Mi assumo tutte le responsabilità

FirenzeViola.it

Brutta sconfitta per il Lecce che al Via del Mare perde 0-6 contro la Fiorentina. A fine gara il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha confermato Gotti sulla panchina dei giallorossi prendendosi le sue responsabilità per il brutto periodo della formazione pugliese. Queste le sue dichiarazioni a Telerama: "È un passivo troppo brutto figlio di una brutta prestazione resa ancora più complicata poi dall’espulsione. Comunque ci sta che in questa giornata, lo hanno ricordato anche i tifosi, sia io ad dovermi assumere tutte le responsabilità perché nel momento in difficolta l’ho sempre fatto e ho voluto sempre fare da scudo a tutti, nessuno escluso, e diciamo che anche la comunicazione data in questi mesi è sempre stata una comunicazione tale che se ci fosse stata una difficoltà, era una difficoltà da attribuire al presidente e quindi ero consapevole allora e ne sono consapevole oggi.

A me il compito in questo momento di prendere le responsabilità e cercare di trovare una soluzione, sperando ovviamente che tutti quanti possano fino in fondo cercare di dare il massimo e ancora di più. Non possono dire di cullarsi sul fatto che io mi prenda le responsabilità di tutto. Io sono convinto che questa squadra abbia dei valori e li difenderò. E’ da inizio campionato che sto difendendo questo gruppo, il lavoro fatto e sono sicuro che la coscienza di questo gruppo ci darà le risposte e mi darà le risposte che mi aspetto".