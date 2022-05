SPINAZZOLA, Sognavo da 10 mesi di tornare in campo

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ha pensato all'infortunio quando è entrato?

"Sinceramente no perché è da 1 mese che mi sento bene, tranquillo e a mio agio in campo. Non vedevo l'ora di entrare, so che 3-4 minuti... Sono importanti tutti i minuti che gioco adesso".

Cosa ha pensato un secondo prima di entrare?

"Che finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi 10 mesi, lo aspettavo da tanto e sono stato felice. La felicità più grande è stata tornare in gruppo e sentirmi di nuovo a mio agio".

Tornare ancora più forte però è dura.

"No, no, posso diventare ancora più forte e me lo auguro (sorride, ndr)".

La finale di Conference League è una motivazione in più?

"Io speravo di arrivarci per la Roma, per i tifosi, ma anche per me. È importante solo sperare e sognare di giocare quella finale, di sentirmi di nuovo me stesso e di dare un contributo alla squadra, per me è importantissimo. Adesso dobbiamo fare queste due partite che sono importanti per finire bene il campionato".