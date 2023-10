SARRI, Risultato legittima il nostro ottimo secondo tempo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Vittoria arrivata in extremis, è giusto il risultato?

“Partita difficile come era prevedibile. La Fiorentina ha fatto meglio nella prima frazione, ma il risultato legittima il nostro ottimo secondo tempo".

Questo gol può aiutare Immobile?

“Lo stiamo aspettando. Abbiamo un ragazzo che sta facendo bene ed è giusto utilizzarlo. Il gol gli farà bene, Ciro non è in discussione”.

Sulla gara: “Abbiamo sprecato tanto nel primo tempo. Abbiamo conquistato palloni pericolosi senza trasformarli. Penso che abbiamo facilitato il loro lavoro, avendo stimolato poco la profondità. Dobbiamo fare meglio negli attacchi agli spazi”.

Sul centrocampo: “I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene. Abbiamo avuto un decadimento di giocatori che anno scorso hanno fatto benissimo. La squadra si sta ritrovando, speriamo di continuare in questa lunga rincorsa nella quale ci siamo dovuti infilare dopo le prime due partite”.

I cambi di questa sera sono stati decisivi, diventerà una costante vedere cambi dopo circa un’ora di gioco o saranno causali?

“Il calcio sta andando in questa direzione. Il calendario è questo, gli impegni sono tanti. I novanta minuti sono duri per tutti. Per quanto riguarda noi, la mia sensazione è che a livello di rosa siamo più forti dell’anno scorso, bisogna dimostrare di esserlo negli undici”.

A che percentuale è Ciro Immobile?

“È una domanda difficile. È entrato alla fine perché negli slot precedenti dovevo fare altre sostituzioni. Ciro si deve allenare, mi sembra in crescita. Ha fatto 50 minuti pochi giorni fa, 15 oggi, spero riesca ad allenarsi con continuità. Lo ritroveremo al cento per cento tra non molto”.