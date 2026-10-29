Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il terzultimo posto
Il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta non permette alla Fiorentina di cambiare passo. Dopo nove giornate di Serie A, la squadra di Paolo Vanoli resta ferma a quota 5 punti, in piena zona retrocessione e con la necessità di invertire al più presto una tendenza che continua a preoccupare. I viola condividono il bottino con Parma e Udinese, mentre soltanto il Venezia, ultimo con 3 punti, ha fatto peggio. Il distacco dalla zona salvezza comincia a diventare significativo: davanti alla Fiorentina ci sono Monza (7), Sassuolo (8) e Lecce (9).
Questa la classifica di Serie A dopo 9 giornate:
1ª Inter – 25 punti
2ª Lazio – 25 punti
3ª Roma – 21 punti
4ª Como – 20 punti
5ª Milan – 18 punti
6ª Frosinone – 17 punti
7ª Napoli – 14 punti
8ª Juventus – 14 punti
9ª Torino – 13 punti
10ª Cagliari – 13 punti
11ª Bologna – 11 punti
12ª Atalanta – 10 punti
13ª Genoa – 10 punti
14ª Lecce – 9 punti
15ª Sassuolo – 8 punti
16ª Monza – 7 punti
17ª Udinese – 5 punti
18ª Fiorentina – 5 punti
19ª Parma – 5 punti
20ª Venezia – 3 punti
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