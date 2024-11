SANABRIA, Bisogna rimanere uniti per uscire dalla crisi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Torino, dopo la sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina, si è presentato l'attaccante Antonio Sanabria che ha parlato così della partita:

Come si esce da questo periodo?

"L'unica maniera è stando insieme, lavorando forte durante la settimana verso il derby. Dobbiamo correggere gli errori fatti oggi e a Roma, dobbiamo rimanere uniti"

Come si spiegano questi errori?

"Non penso sia una questione di testa, sono stati due errori puntuali e in serie A ti penalizzano perché giochi contro avversari forti. Dobbiamo essere più concentrati nei minuti finali, oggi mancava poco alla fine del primo tempo".

Cosa è cambiato in attacco senza Zapata?

"L'assenza di Duvan è importante, è un riferimento nello spogliatoio ed è un giocatore che ci dava tanto. Ma abbiamo altri giocatori che possono darci una mano, speriamo che non sia nulla di grave per Adams. Vogliamo voltare pagina, sicuramente dobbiamo fare un passo in avanti tutti. Dobbiamo uscire da questa situazione negativa. Come dico che tutti devono fare un passo in avanti, io sono il primo: a noi attaccanti chiedono i gol, è un punto su cui devo migliorare".

In che cosa dovete cambiare?

"Siamo entrati in una ruota negativa, alla fine è tutta una questione di testa perché non ti dimentichi come si gioca a calcio...A volte sbagli di più per il momento negativo e non ci riescono le cose che proviamo, ma è qui che si vede se un gruppo è forte".