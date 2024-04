SALERNITANA, Torna Basic: dubbio sul modulo anti-viola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Contro la Fiorentina Stefano Colantuono non avrà Maggiore e Kastanos (infortunati) e Coulibaly (squalificato), ma avrà il rientro di Basic. Il croato si era infortunato a Bologna lo scorso 1 aprile, saltando i match con Sassuolo e Lazio; in settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo e quindi è a disposizione.

Colantuono dovrà scegliere se schierarsi con il 3-5-1-1 o con il 3-4-1-2. In caso di centrocampo a due il tecnico granata potrebbe scegliere il duo Basic-Legowski, con mediana a tre invece oltre al croato e al polacco, si giocherebbero una maglia da mezzala sinistra Gomis e Martegani. Candreva agirà sulla trequarti, in caso di unico terminale offensivo Ikwuemesi è favorito su Simy e Weissman; con le due punte ci sarebbe spazio, accanto al nigeriano, per Tchaouna. Lo riporta Salernitananews.it.