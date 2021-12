SALERNITANA, Entro il 15 la decisione sul futuro

I due trustee hanno rotto il silenzio sulle offerte ricevute: sarebbero tre. Il valore medio delle proposte si aggira sui 20 milioni, la metà del valore stabilito dalla perizia. La svolta è vicina. Ieri pomeriggio i trustee, che stanno curando la cessione della Salernitana, in particolare le quote di Lotito e Mezzaroma, hanno fatto sapere che "sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute". (...) Prima di mercoledì 15 dicembre, e dunque all'inizio della prossima settimana, i legali dei due trustee dovrebbero incontrare di nuovo quella della Federcalcio per la verifica degli ultimi dettagli prima di comunicare il cambio di proprietà. (...) Dopo la nota diffusa ieri, i trustee hanno quindi confermato l'esistenza di offerte di acquisto della Salernitana pervenute entro lo scorso 5 dicembre.