SALERNITANA, Alle 23:59 scade termine per acquisto

Come riporta il sito Ottopagine.it, a San Siro ieri i tifosi della Salernitana ha incassato l'ennesima delusione di una stagione che si sta rivelando più amara del previsto per la squadra granata. Ma la partita più importante per il cavalluccio marino si gioca oggi fuori dal campo. Alle 23.59 scade il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto della club granata. Una telenovela che si protae da sei mesi e che sta per giungere alle battute conclusive: la Figc è stata perentoria e in estate ha decretato che la Salernitana dovrà essere ceduta entro il 31 dicembre. A 26 giorni dal gong, dunque, un po' tutti sperano che la scadenza odierna possa essere quella decisiva.