RUNJAIC, Non sarà facile segnare ai viola. Lovric ok

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaić ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole.

Lovric come sta? "Sta bene, non ha i 90 minuti nelle gambe. Per noi è un giocatore importante. Può darci il suo contributo, almeno lui lo recuperiamo".

Cosa chiede a Lucca e Thauvin? "Nell'ultima gara hanno fatto una buona prestazione, spero possano fare bene. Non sarà facile segnare alla Fiorentina, ma con loro abbiamo le nostre possibilità".