ROMA, Oggi giorno libero. In 4 si allenano comunque

La Roma ieri ha battuto la Triestina per 1-0 grazie alla rete di Zalewski. Mister Mourinho ha concesso una giornata di riposo al gruppo, per riprendere domani con una doppia seduta in vista dell'impegno contro il Debrecen, a Frosinone, di domenica prossima. Ma come riporta vocegiallorossa.it, non per tutti sarà un day-off: al Centro Sportivo Fulvio Bernardini normale giornata di lavoro per Rui Patricio, Calafiori (in ripresa dopo l'infortunio alla caviglia), Darboe e Veretout. Assente per infortunio il giovane primavera Feratovic.