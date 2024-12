QUI UDINESE, Ecco i 2 possibili moduli anti-Fiorentina

Come affrema La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez è pronto a tornare protagonista con l’Udinese e chiede spazio per la partita contro la Fiorentina. Dopo il suo rientro contro l'Inter, nonostante non sia ancora al top della forma, ha dimostrato di essere recuperato, gestendo il gioco con qualità.

Il suo futuro ruolo dipenderà dalla scelta di Runjaic: se si confermerà il 3-5-2, Sanchez potrebbe faticare a trovare un posto da titolare, mentre il ritorno al 3-4-2-1 potrebbe offrirgli più opportunità. Buone notizie arrivano anche per Lovric, che sarà a disposizione già per il match contro i viola, e per Payero, che potrebbe tornare in campo contro il Torino.