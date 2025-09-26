Qui Pisa, l'undici anti-viola è stato già deciso: ecco su chi punterà Gilardino

Sulle colonne del portale Sestaporta.news, sito specializzato sulle vicende del Pisa, si parla della probabile formazione dei nerazzurri che affronterà la Fiorentina nel derby di domenica: la gara di Coppa Italia di ieri contro il Torino - si spiega - ha fornito indizi utili sulla probabile formazione titolare che affronterà la Fiorentina domenica. Alcuni giocatori sono rimasti totalmente a riposo e salvo sorprese saranno titolari. E' il caso di Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Nzola, Aebischer e Moreo.

A questi si aggiungerà anche Canestrelli, che ha giocato dall’inizio contro il Torino e resta un punto fermo della difesa. Da valutare il ballottaggio tra i pali: Semper resta favorito, ma Scuffet si è guadagnato fiducia con una prestazione sicura. In difesa, accanto a Caracciolo e Canestrelli, potrebbe toccare a Bonfanti, subentrato con buona personalità nel secondo tempo, anche se Lusuardi, in questa fase sempre tra i preferiti del tecnico, potrebbe rimanere in condizione. Più indietro Calabresi, secondo quanto emerge, ma che potrebbe comunque dire la sua a partita in corso.