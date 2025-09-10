Qui Napoli, lavoro differenziato per sei nazionali: ecco il report dell'allenamento

Continua la preparazione del Napoli in vista del match contro la Fiorentina in programma all'Artemio Franchi sabato sera alle 20:45. Al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno gli uomini di Antonio Conte questo pomeriggio si sono divisi in tre gruppi svolgendo un mini torneino. Lavoro differenziato per i sei calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali Di Lorenzo, Gilmour, Marianucci, McTominay, Meret e Politano. 