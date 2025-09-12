Qui Napoli, ballottaggio Buongiorno-Jesus: davanti più Lucca di Hojlund

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul Napoli in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Ieri a Castel Volturno Conte ha lavorato con quasi tutto il gruppo a disposizione, assente solo Anguissa che ha lavorato a parte appena rientrato dal Camerun, e oggi nella rifinitura sarà tempo delle prove tattiche. A centrocampo dovrebbero giocare McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne, probabilmente più avanzato a supporto della prima punta, con Politano sulla corsia destra. Davanti Lucca in vantaggio su Hojlund.

In porta ci dovrebbe essere ancora Meret, che resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa è sicuro del posto Beukema con al suo fianco uno tra Juan Jesus (favorito) e Buongiorno. Sulle corsie a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera. Infine si è fermato per infortunio il terzo portiere Contini.