QUI LECCE, Contro i viola con una trequarti da ridisegnare

Come si legge in un'analisi di Tuttomercatoweb.com, il Lecce sta esplorando diverse opzioni per il ruolo di trequartista in vista della partita contro la Fiorentina. Nonostante l'acquisto più costoso, Marchwinski, non abbia ancora trovato il suo ritmo, l’allenatore Gotti ha sperimentato vari giocatori, tornando al modulo 4-3-3. Rafia non ha brillato contro Atalanta e Inter, mentre Oudin ha mostrato buone qualità contro il Cagliari prima di tornare in panchina.

Berisha, che ha offerto buone prestazioni contro il Torino, è in fase di recupero da un infortunio. La scelta finale di Gotti potrebbe dipendere dalla condizione di Berisha, che potrebbe riappropriarsi del suo posto e sfruttare questa importante occasione nella sua seconda stagione tra i professionisti.