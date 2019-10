QUI LAZIO, Luis Alberto provato con Immobile

Luis Alberto, che si è riposato in Europa League, giocherà a Firenze. Il centrocampista laziale, per buona parte della rifinitura odierna, si è mosso alle spalle di Immobile, come trequartista. Quanto agli altri, Leiva viaggia verso la conferma in regia, a sinistra tornerà Lulic mentre a destra ballottaggio apertissimo tra Lazzari e Marusic. Sicuro del posto anche Milinkovic-Savic: inamovibile nel terzetto centrale. In difesa probabile linea con Luiz Felipe e Radu ai lati di Acerbi. In porta ok Strakosha, non ancora al meglio per un’infiammazione al gomito.