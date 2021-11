QUI JUVE, Allegri con l'undici anti-Zenit quasi in toto

Ultime di formazione in casa Juventus verso la sfida con la Fiorentina: come riporta TMW, l’idea di Allegri è quella di confermare la squadra che ha fatto bene contro lo Zenit quasi in toto. Davanti a Szczesny spazio a Danilo, De Ligt, Chiellini, favorito su Bonucci, e Alex Sandro insidiato da Cuadrado (con il colombiano titolare Danilo traslocherebbe a sinistra). In mezzo al campo Chiesa, McKennie, Locatelli e Bernardeschi ancora verso una maglia dall’inizio con Dybala e Morata a completare la squadra in attacco.