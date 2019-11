QUI HELLAS, Lavoro tattico e partitella verso la Viola

Nell'antivigilia della gara di domenica contro la Fiorentina, i gialloblù hanno proseguito allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera la loro preparazione al match. Gli uomini di Ivan Juric sono scesi in campo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre: dopo il riscaldamento con 'torelli', lavoro tattico e partita a campo intero. Domani, sabato 23 novembre, è in programma un allenamento non aperto al pubblico.